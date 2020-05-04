МЧС объявил в Москве экстренное предупреждение из-за грозы

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Столичное Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре, передает РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18.30 4 мая до 9.00 5 мая в Москве местами ожидается гроза с дождем.

При этом ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с.

В МЧС рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ведомстве также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не находиться у водоемов во время грозы.

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