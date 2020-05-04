Неизвестные «заминировали» два рейса из Москвы

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Пассажирский самолет рейса Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, экипаж не стал менять маршрут.

Еще одно сообщение о «минировании» пассажирского самолета поступило в аэропорт Шереметьево. Неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Санкт-Петербург. Данный борт приземлился в аэропорту Пулково, специалисты не обнаружили на нем взрывных устройств.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были «заминированы» свыше 100 рейсов.