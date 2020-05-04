В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/13071913/RIAN_6233184.HR-pic905-895x505-47638.jpg">

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.

«Несмотря на усилия медиков, врач-травматолог сегодня скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился две недели на искусственной вентиляции легких. Ранее он работал в Абаканской больнице, которая закрыта на карантин из-за заболевшего COVID-19 пациента.

В Хакасии коронавирусом заразились 302, скончались девять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кузбасс продлил самоизоляцию

— В Волгоградской области закрыли отделения больницы после выявления случаев COVID-19

— В Марий Эл умер четвертый пациент с коронавирусом