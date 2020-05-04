В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
«Несмотря на усилия медиков, врач-травматолог сегодня скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился две недели на искусственной вентиляции легких. Ранее он работал в Абаканской больнице, которая закрыта на карантин из-за заболевшего COVID-19 пациента.
В Хакасии коронавирусом заразились 302, скончались девять человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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