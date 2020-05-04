На Украине решили ослабить карантин

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Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.

Вместе с тем, власти решили ослабить карантинные ограничения с 11 мая.

Так, с этого числа будет разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских.

Также возобновят работу объекты оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеи, стоматологические клиники, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.

Кроме того, будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

При этом, жителям страны нужно будет также соблюдать противоэпидемиологические меры, определенные министерством здравоохранения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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