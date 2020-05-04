В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

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России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», — сказал Авдеев.

Пульмонолог уточнил, что это может быть связано с тем, что граждане нарушают самоизоляцию.

В России коронавирусом заразились 145 тысяч, скончались 1 356 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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