В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», — сказал Авдеев.
Пульмонолог уточнил, что это может быть связано с тем, что граждане нарушают самоизоляцию.
В России коронавирусом заразились 145 тысяч, скончались 1 356 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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