ECDC: волна распространения коронавируса в ЕС прошла пик
Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что волна распространения коронавируса в Европе пошла на убыль, передает РИА «Новости».
«С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне», — сказала Аммон.
Только в одной стране по-прежнему увеличивается количество случаев заражения — в Болгарии, и в четырех — в Польше, Румынии, Швеции и Великобритании — не наблюдается существенных изменений, добавила она.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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