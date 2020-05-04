ECDC: волна распространения коронавируса в ЕС прошла пик

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Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что волна распространения коронавируса в Европе пошла на убыль, передает РИА «Новости».

«С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоне», — сказала Аммон.

Только в одной стране по-прежнему увеличивается количество случаев заражения — в Болгарии, и в четырех — в Польше, Румынии, Швеции и Великобритании — не наблюдается существенных изменений, добавила она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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