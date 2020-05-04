Стало известно, в каком районе Подмосковья больше всего заболевших COVID-19

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В Подмосковье больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Одинцово. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Так, в Одинцово 858 зараженных, в Люберцах — 801, в Красногорске — 757.

Всего в Московской области 2 340 случаев заражения COVID-19 у граждан, которые не проживают на территории региона постоянно, 1 096 из них — из Москвы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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