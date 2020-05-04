В Азербайджане продлили карантинные меры до 31 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в стране наблюдается позитивная динамика распространения коронавирусной инфекции последние три недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление главы республики во время видеоконференции саммита контактной группы Движения неприсоединения.

По его словам, введенные в стране меры помогли предотвратить массовое заражение.

«Мы наблюдаем в Азербайджане положительную динамику: число вылечившихся превышает число зараженных», — подчеркнул Алиев.

При этом он объявил о продлении карантинного режима в стране до 31 мая и сказал, что выход из карантина будет поэтапным.

До тех пор правительство предоставит для поддержки бизнеса и граждан более 3,5 млрд манатов или свыше $2 млрд.

«Налогоплательщикам до 1 января 2021 года будут предоставлены налоговые льготы и каникулы», — сказал президент.

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