В Кремле считают лесные пожары острой темой, требующей личного участия Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с лесными пожарами является острой темой и нуждается в прямом участии главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, регионального руководства» по данному вопросы становятся все актуальнее.

«Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что участие президента необходимо для ускорения процесса.

При этом он добавил, что данными вопросами президент занимается ежегодно и будет заниматься и дальше.

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