В Кремле призвали не ждать единовременной отмены всех ограничений в России

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В Кремле считают, что нельзя отменять сразу все ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Песков, говоря об отмене ограничения с 12 мая, отметил, что это растянутый процесс. По мнению Пескова, меры предосторожности нельзя отменять сразу.

«Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий <..> меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера», — добавил помощник Путина.

Он напомнил, что президент поручил правительству до 5 мая составить поэтапный план выхода, который будет учитывать специфику регионов РФ.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России. За последние 24 часа в 82 регионах России зафиксировано 10,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составляет 145 268. Выздоровели 18 095 человек, умерли — 1 356.

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