Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

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Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Как заявил глава кабмина, карантин будет продлен с послаблениями. Так, с 11 мая будут разрешены прогулки в парках, работа непродовольственных магазинов, нотариусов, стоматологов, возобновят работу кофейни (навынос).

Шмыгаль подчеркнул, что ослабление режима не означает его полного снятия. Карантин могут продлить даже после 22 мая. Все зависит от развития пандемии в мире и в самой стране, пояснил он.

По последним данным, на Украине выявлено 12331 случаев коронавируса, 303 умерли, 1619 вылечились.

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