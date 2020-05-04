Временные стационары появятся в московском парке «Сокольники» и ТЦ «Москва»

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Временный стационар для пациентов с коронавирусом появится в московском парке «Сокольники». Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что в сооружениях типа roder будут размещены до 3 тыс. коек, а в «Сокольниках» — 1,2 тыс. койко-мест.

Еще 1,1 тыс. койко-мест появятся в парке «Крылатское» и около 1,7 тыс. на ВДНХ.

Кроме того, койки разместят в комплексе ЭКСПО — около 4 тыс.

В торговом центре «Москва» также выделят место приблизительно на 1,8 тыс. коек.

По словам Бирюкова, временный стационар в 75-м павильоне ВДНХ будет завершен в течение двух недель.

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