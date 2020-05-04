Зеленский сообщил о подготовке к выходу Украины из карантина

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией продлятся на Украине до 11 мая, но страна уже готовится к выходу из карантина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что выход из карантина обсуждался в понедельник на ежедневном селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством главы государства.

«Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — аннонсировал Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство страны рассматривает безопасные способы открытия ряда организаций, в том числе торгово-развлекательных центров, парикмахерских и др.

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