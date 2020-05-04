В Подмосковье от коронавируса вылечились 542 человека
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За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 16 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Всего в регионе выздоровели 542 человека.
Все они были выписаны после повторных отрицательных тестов на COVID-19.
По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.
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