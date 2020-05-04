В Подмосковье от коронавируса вылечились 542 человека

За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 16 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Всего в регионе выздоровели 542 человека.

Все они были выписаны после повторных отрицательных тестов на COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве назвали основные пути распространения COVID-2019

— В оперштабе заявили, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса

— Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 145 тысяч