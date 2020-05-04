Бывший Астраханский митрополит Иона умер от COVID-19 в Москве

В Москве скончался митрополит Иона (Карпухин) — бывший митрополит Астраханский и Камызякский и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Об этом сообщает рабочая группа при патриархе.

Отмечается, что священнослужитель умер в ночь на понедельник, 4 мая. Ему было 78 лет.

Предварительная причина смерти — пневмония на фоне коронавируса.

Митрополит Иона долгое время служил в Троице-Сергиевой лавре. В 1991 году был он стал настоятелем московского Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве, в 1992 году — назначен почетным настоятелем.

В 2016 году почислен на покой по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста.

По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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