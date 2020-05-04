В Минздраве назвали основные пути распространения COVID-2019

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12972823/upload-2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-53077.jpg">

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико раскрыл пути распространения коронавируса в России, передает РИА «Новости».

Основное количество случаев инфицирования было завезено из Европы. На данный же момент, по словам Брико, очаги заражения сформировались уже внутри страны.

«Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идет местное распространение вторичных и третичных случаев», — сказал он.

Коронавирус распространяется наиболее активно при близких контактах с родственниками и большом скоплении людей, рассказал Брико. Он также отметил, что значительно увеличивается число новых случаев в больницах, домах престарелых и воинских учреждениях.

В России на данный момент выявлено 134,6 тыс. случаев COVID-2019, умерли 1280 человек, вылечились 16,6 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

— Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

— В оперштабе заявили, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса