Польша начала расследовать незаконное уничтожение захоронения красноармейцев

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Польская прокуратура заинтересовалась незаконным уничтожением захоронения красноармейцев в городе Тшчанка. Об этом рассказал РИА «Новости» глава общественной организации «Курск» Ежи Тыц.

Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей, возведенный на месте братской могилы советских солдат. По некоторым данным, в ней были захоронены останки 56 советских солдат.

Тыц отметил, что прокуратура уже приступила к расследованию дела об уничтожении этих могил. Он же планирует выступать свидетелем по делу.

«Я вызван в прокуратуру в качестве свидетеля. Будем бороться дальше», — добавил он.

По его мнению, случившееся в Тшчанке помогло приостановить процесс уничтожения памятников красноармейцам в Польше. Однако полностью остановить массовые разрушения пока не удалось.

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