Польша начала расследовать незаконное уничтожение захоронения красноармейцев
Польская прокуратура заинтересовалась незаконным уничтожением захоронения красноармейцев в городе Тшчанка. Об этом рассказал РИА «Новости» глава общественной организации «Курск» Ежи Тыц.
Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей, возведенный на месте братской могилы советских солдат. По некоторым данным, в ней были захоронены останки 56 советских солдат.
Тыц отметил, что прокуратура уже приступила к расследованию дела об уничтожении этих могил. Он же планирует выступать свидетелем по делу.
«Я вызван в прокуратуру в качестве свидетеля. Будем бороться дальше», — добавил он.
По его мнению, случившееся в Тшчанке помогло приостановить процесс уничтожения памятников красноармейцам в Польше. Однако полностью остановить массовые разрушения пока не удалось.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Польша признала главную роль СССР в победе над фашизмом
— В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны