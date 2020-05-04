Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
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В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении.
Предупреждение будет действовать в регионе с 23 часов 4 мая до 11 утра 6 мая.
Местами ожидается гроза, а также сильный ветер.
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