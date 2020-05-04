Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 145 тысяч

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За последние 24 часа в 82 регионах России зафиксировано 10 581 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составляет 145 268, сообщает оперативный штаб.

За сутки выздоровели после заражения COVID-19 еще 1456 человек, всего вылечились 18 095 человек. Число летальных случаев возросло на 76, до 1356.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве — 5795. На втором месте Подмосковье и 803 человека с подтвержденным коронавирусом. Тройку лидеров по приросту новых случаев завершает Санкт-Петербург (317).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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