Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 145 тысяч
За последние 24 часа в 82 регионах России зафиксировано 10 581 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составляет 145 268, сообщает оперативный штаб.
За сутки выздоровели после заражения COVID-19 еще 1456 человек, всего вылечились 18 095 человек. Число летальных случаев возросло на 76, до 1356.
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве — 5795. На втором месте Подмосковье и 803 человека с подтвержденным коронавирусом. Тройку лидеров по приросту новых случаев завершает Санкт-Петербург (317).
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова: говорить о полном завершении распространения COVID пока невозможно
— Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России к концу лета
— Ряд ограничений в РФ продолжит действовать до появления вакцины от COVID