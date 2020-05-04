Подросток прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
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Несовершеннолетняя девушка прилетела на самолете в Нижневартовск, скрыв подтвержденное у нее заражение коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина.
По его словам, все, кто мог контактировать с ней в самолете и в аэропорте, обследованы и направлены на самоизоляцию.
Перекокин отметил, что своим халатным поведением девушка подвергла опасности всех этих людей.
Он также добавил, что информация о произошедшем будет направлена в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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