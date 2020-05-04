Ряд ограничений в РФ продолжит действовать до появления вакцины от COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжит действовать ряд ограничительных мер до появления вакцины или лекарства от коронавируса, передает РИА «Новости».

По ее словам, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, несмотря на снятия ограничений, все равно придется сидеть дома.

«В условиях этого баланса нам придется жить определённое время, пока мы не найдём средство защиты — лекарство или вакцину», — сказала Попова.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.

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