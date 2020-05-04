Каждый пятый россиян во время самоизоляции нашел новое хобби

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Жители России рассказали, чем обычно занимаются во время режима самоизоляции. Результаты опроса сервиса «Работа.ру» публикует RT.

Каждый пятый россиянин признался, что у него появилось новое хобби. При этом более 30% респондентов назвали в качестве увлечения просмотр фильмов и сериалов. Еще 20% отметили, что стали больше читать. Изучением новых профессий занялись около 18% граждан.

Кроме того, 14% опрошенных стали чаще прибегать к физическим нагрузкам и заниматься спортом, а 12% увлеклись различными играми.

Всего в опросе поучаствовали 4 тыс. жителей России. Каждый из них мог выбрать несколько вариантов ответа на вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России. Согласно последним данным, в стране заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

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