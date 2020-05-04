Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Москве 4 мая

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Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди с грозами в Москве в понедельник, 4 мая. Воздух прогреется до +21°C, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в понедельник в столице температура воздуха прогреется до +19...+21°C. На протяжении дня сохранится облачная погода, местами пройдут дожди с грозами. Ветер будет юго-восточный, до 10 м/с.

Ночью вероятны сильные дожди, температура воздуха не поднимется выше +13°C. Ветер усилится до 17 м/с.

Давление составит 746 мм рт. с.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды

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