Гидрометцентр рассказал о резком потеплении в России на грядущей неделе

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Температура в ряде российских регионов на грядущей неделе будет на 4-5°C выше климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Наиболее заметный очаг, где будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ <...> Новосибирская, Томская, юг Красноярского края - температура выше нормы на 6-8 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 6 мая существенное повышение температуры ощутят также жители Урала и Западной Сибири.

Также, по словам специалиста, высокий уровень пожароопасности ожидается на территории Тувы, Алтайского края и Иркутской области.

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