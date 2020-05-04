МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России рекомендовали изолировать человека с подтвержденным коронавирусом в отдельной комнате, если он проживает в квартире вместе с семьей, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные рекомендации ведомства по борьбе с COVID-19 на территории России.
«Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату», — говорится в рекомендациях.
Специалисты отметили, что комната для изоляции должна быть непроходной и хорошо вентилируемой.
Кроме того, в МЧС посоветовали минимизировать контакты с зараженным, а при его обслуживании использовать средства индивидуальной защиты.
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