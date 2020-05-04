Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
«Я думаю, что мы получим вакцину к концу года», — сказал Трамп.
По его словам, беспокойства из-за ускоренного тестирования прототипов вакцин на добровольцах в США у него нет, потому что «они знают, на что идут».
Он добавил, что в настоящее время власти отдельных штатов оперативно работают над предоставлением дополнительных разрешений на применение новых препаратов в лечении коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в США коронавирусом заразились более 1,15 млн человек.
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