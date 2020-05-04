Президент Мадагаскара освободил из тюрем всех журналистов в День свободы печати
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распорядился освободить из тюрем всех заключенных журналистов в честь международного Дня свободы печати. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
«Я принял решение освободить всех журналистов, содержащихся в тюрьмах Мадагаскара. Доступ к беспристрастной, справедливой информации без фейковых новостей является фундаментальным правом, которое должно быть гарантировано свободной и профессиональной прессой», — заявил Радзуэлина.
О количестве освобожденных работников прессы глава республики не сообщил.
Международный День свободы печати отмечается 3 мая, начиная с 1994 года. В мировом рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ», Мадагаскар находится на 54 месте.
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