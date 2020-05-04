Польша открывает ТЦ и отели после 1,5 месяцев карантина

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Власти Польши с 4 мая возобновляют работу торговых центров, музеев и отелей после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в начале марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина Польши Матеуша Моравецкого.

«Мы действуем так, чтобы экономика набирала темп, поскольку уверены, что в определенной степени контролируем эпидемию», — сказал Моравецкий.

По его словам, снятие карантинных мер должно проходить поэтапно и осторожно. Он не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, властям придется снизить темп возвращения страны к прежней жизни.

Премьер-министр также призвал поляков носить маски на улицах и строго соблюдать все санитарные предписания, чтобы не вызвать новую вспышку распространения инфекции.

По официальным данным, в Польше в настоящее время зафиксировано 13 693 заразившихся COVID-19, 678 заболевших умерли, 3 945 пациентов выздоровели.

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