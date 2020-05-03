Мурашко не исключил введения паспорта иммунитета к COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России может появиться паспорт иммунитета к коронавирусу COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что не видит в этом проблемы.

«Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — отметил Мурашко.

По его словам, такой паспорт создать несложно, поскольку все данные о заболевших пациентах можно вытащить из системы и занести в «в медицинскую документацию».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу

— Семь лабораторий в РФ могут диагностировать COVID-19 без подтверждения Роспотребнадзора