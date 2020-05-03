Три лодки с мигрантами перехватили пограничники в Британии

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Пограничники перехватили три лодки с мигрантами недалеко от южного побережья Британии. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лодки, в которых находилось 43 мужчины и шесть женщин, были обнаружены во время попытки добраться к южному графству Кент.

При этом еще 31 мигрант был задержан французскими представителями при попытке попасть на британскую территорию через пролив Ла-Манш.

Пограничники на данный момент опрашивают всех задержанных.

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