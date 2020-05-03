Три лодки с мигрантами перехватили пограничники в Британии
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Пограничники перехватили три лодки с мигрантами недалеко от южного побережья Британии. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Лодки, в которых находилось 43 мужчины и шесть женщин, были обнаружены во время попытки добраться к южному графству Кент.
При этом еще 31 мигрант был задержан французскими представителями при попытке попасть на британскую территорию через пролив Ла-Манш.
Пограничники на данный момент опрашивают всех задержанных.
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