В «Аэрофлоте» дали прогноз насчет восстановления международного авиасообщения

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Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова заявила, что если верить оптимистичным прогнозам, то международное авиасообщение может быть восстановлено в середине лета. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, пока точные сроки восстановления авиасообщения назвать затруднительно.

При этом Спивакова отметила, что процедура усиленной дезинфекции самолетов будет осуществляться до тех пор, пока есть такая необходимость.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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