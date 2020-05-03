Вывозной рейс с россиянами вылетел с Бали

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Вывозной рейс с россиянами вылетел с индонезийского острова Бали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульство России в Денпасаре.

Речь идет о рейсе SDM6296 «Денпасар - Петербург - Москва».

По словам представителя консульства, на борту лайнера находится 382 человека.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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