Здание облправительства «заминировали» в Калининграде

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В Калининграде поступило анонимное сообщение о «минировании» здания правительства, передает РИА «Новости».

Глава пресс-службы регионального кабмина Дмитрий Лысков отметил, что полиция провела проверку после поступившего звонка.

Он уточнил, что по результатам проверки опасных предметов в здании обнаружено не было.

«Закончилась проверка в связи с утренними звонками с угрозами в отношении здания правительства», — добавил Лысков.

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