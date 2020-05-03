В Москве планируют разрешить волонтерам посещать приюты для животных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/871/12996871/upload-Depositphotos_5208350_l-2015-pic905-895x505-20646.jpg">

Власти Москвы разрабатывают меры, которые позволят волонтерам посещать животных в приютах, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приюты были закрыты для посещения с конца марта из-за опасности распространения коронавируса нового типа, однако в таких условиях животным не хватало общения с волонтерами, отметил Бирюков.

При этом заместитель мэра напомнил, что некоторые московские приюты продолжают искать новых хозяев для животных даже в условиях режима самоизоляции населения, для этого используется специальная онлайн-система.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собака на дом: в Москве запустили доставку из приюта