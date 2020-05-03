В России продезинфицировали около 2 тысяч объектов соцобслуживания
Около двух тысяч российских учреждений социального обслуживания прошли санитарную обработку в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обработана территория площадью 1,165 млн кв. м, заявили в пресс-службе.
По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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