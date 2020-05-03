В Индонезии число инфицированных коронавирусом превысило 11 тысяч

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В Индонезии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 349, достигнув 11 192, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 845 погибших и 1 876 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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