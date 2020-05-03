В Кабардино-Балкарии женщина украла из магазина сладости

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В городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 1 мая женщина украла с прилавка сладости, пишет местное МВД.

Отмечается, что в полицию обратилась директор магазина. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Позже правоохранители задержали 34-летнюю женщину. Подозреваемая признала вину. Возбуждено уголовное дело.

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