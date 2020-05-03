Аксенов пожаловался на большой поток туристов во время пандемии
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров продолжают приезжать туристы, несмотря на введенный из-за коронавируса запрет, пишет РЕН.
«Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом, заполнены почти все», — сказал Аксенов.
Он отметил, что туристы заселяются в незарегистрированные гостиницы на побережье.
В Крыму коронавирусом заразились 105 человек, трое из них в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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