В Новокузнецке пропали две школьницы
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В Новокузнецке полиция третий день ищет двух девочек, которые не вернулись домой, пишет «Тайга.инфо».
Сообщается, что пропавшим Яне Н. и Даше В. по 12 лет. Рост обеих школьниц около 160 см, глаза голубые, волосы светлые.
В поисках участвует поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Всех, знающих что-то про девочек, просят звонить в полицию.
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