Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Алтайском крае
За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона составляет 498 человек, выздоровели 76 пациентов.
Всего в России подтверждено 124 054 случая COVID-19, из них 1222 – с летальным исходом. Выздоровели после прохождения лечения 15 013 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Приморье 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
— В МЧС посоветовали промывать нос, горло и глаза во время пандемии
— В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом