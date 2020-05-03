В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом
В Иркутской области скончался пятый пациент, у которого был подтвержден коронавирус, пишет региональный оперштаб.
Также сообщается о 185 заражениях и 58 выздоровлениях. 121 пациент находится в больницах.
Иркутская область ввела самоизоляцию до 11 мая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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