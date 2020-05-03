Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина

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Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью изданию Aftonbladet.

Тегнелл заявил, что «совсем не убежден», что избранная страной стратегия является правильной. При этом врач добавил, что Агентство общественного здравоохранения Швеции постоянно думает о том, как улучшить ситуацию с распространением коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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