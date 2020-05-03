Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью изданию Aftonbladet.
Тегнелл заявил, что «совсем не убежден», что избранная страной стратегия является правильной. При этом врач добавил, что Агентство общественного здравоохранения Швеции постоянно думает о том, как улучшить ситуацию с распространением коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: