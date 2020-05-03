Бельгия разрабатывает план на случай второй волны коронавируса

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Бельгия разрабатывает план повторной самоизоляции на случай второй волны коронавируса, пишет газета Le Soir.

Страна начнет поэтапно отменять ограничения 4 мая. Тем не менее, эксперты предупреждают о возможном повторном всплеске заражений.

«Если будет сильное возобновление, то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны», — приводятся слова представителя бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летема.

Ранее телеканал RTBF сообщал, что бельгийские больницы получили распоряжение от правительства зарезервировать не менее четверти коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом.

В Бельгии коронавирусом заразились около 50 тысяч, скончались почти восемь тысяч, выздоровели больше 12 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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