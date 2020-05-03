Два крупных пожара на площади 3,7 тысяч га потушили в Забайкальском крае

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Два крупных природных очага общей площадью 3,7 тысяч гектаров было потушено в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Лесопожарные формирования ликвидировали два крупных лесных пожара несмотря на сложные погодные условия, сильный и сухой ветер.

Уточняется, что один пожар был в Беклемишевском лесничестве, он пришел с территории Бурятии, его площадь составила 1 100 гектаров. Второй пожар потушили в Забайкальском районе на площади 2 600 гектаров.

В Забайкальском крае введен режим ЧС с 16 апреля. Гражданам запрещено пребывать в лесах, въезжать в них на транспортных средствах. Также ограничено проведение определенных видов работ в лесах.

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