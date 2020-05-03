Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
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В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Информация о пожаре в поселке Лесной в 12-квартирном деревянном жилом доме поступила в 4.10 мск.
Площадь пожара составляет 495 квадратных метров. По предварительным данным, один человек пострадал, он госпитализирован.
В 5.25 спасатели объявили о локализации возгорания.
Уточняется, что 13 человек, среди которых два ребенка, эвакуированы и размещены в автобусе от администрации.
Запланировано заседание по вопросу размещения жильцов дома.
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