МИД Украины считает Россию незаинтересованной в причинах трагедии в Одессе

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В министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия является единственной страной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве утверждают, что Россия отказалась выдать бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему российское гражданство.

Также там заявила, что во время переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре прошлого года Россия якобы настаивала на выдаче как минимум девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации беспорядков в Одессе под российским триколором.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» с футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана». В результате столкновений погибли 48 человек, более 250 — пострадали.

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