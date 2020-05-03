В Магадан вернулись 14 заблудившихся во время метели туристов

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Спасатели эвакуировали 14 туристов, заблудившихся в районе Марчеканской сопки в Магаданской области из-за метели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило в МЧС 2 мая. Спасатели выехали на место на вездеходах и снегоходах. В операции были задействованы 16 человек и 13 единиц техники.

Туристов обнаружили чрез два часа и доставили в город.

Уточняется, что в Магаданской области действует режим полной самоизоляции, жители могут выходить только при крайней необходимости.

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