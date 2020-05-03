В Китае за сутки коронавирусом заразились два человека

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В материковом Китае за прошедшие сутки было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщат «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Уточняется, что один случай коронавируса был ввезен в Шанхай из-за границы, другой – внутри страны.

Также за сутки не было зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

В Китае с декабря от коронавируса умерли 4 633 человека, 82 877 случаев заражения, из них – 1 672 ввезенных из-за границы.

Вне материковый части Китая зафиксированы три новых случая заражения, все — на Тайване.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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