В Петербург прибыл вывозной рейс из Таиланда
Вывозной рейс, организованный для вывоза россиян из Таиланда, прибыл в Петербург. Об этом сообщает ТАСС.
Рейс номер SU275 вылетел из Пхукета в 16.28 мск 2 мая.
Также в субботу в город прибыл рейс из Индии. Двумя рейсами в Петербург вернулись более 220 человек, остальные пассажиры были доставлены до Москвы.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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