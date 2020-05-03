В Петербург прибыл вывозной рейс из Таиланда

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12755786/Depositphotos_54251187_l-2015-pic905-895x505-44147.jpg">

Вывозной рейс, организованный для вывоза россиян из Таиланда, прибыл в Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс номер SU275 вылетел из Пхукета в 16.28 мск 2 мая.

Также в субботу в город прибыл рейс из Индии. Двумя рейсами в Петербург вернулись более 220 человек, остальные пассажиры были доставлены до Москвы.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вывозной рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Шанхая во Владивосток

— Вывозной рейс с россиянами прибыл из Шанхая в Благовещенск

— Вывозной рейс с россиянами из Индии прибыл в Петербург