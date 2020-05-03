На въезде в Тульскую область будут выборочно проверять на коронавирус
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На границе Тульской области с 3 будут развернуты медпункты для выборочного забора анализов на коронавирус и вручения уведомлений о самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Отмечается, что все въезжающие в регион медики, вне зависимости от места их проживания, должны в обязательном порядке направляться в обсервацию.
Кроме того, в регионе на пропускных постах будет организовано дежурство автобусов для доставки всех медработников на карантин и прохождения проверки.
По последним данным в Тульской области коронавирусом заразились 1 135 человек.
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