На въезде в Тульскую область будут выборочно проверять на коронавирус

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На границе Тульской области с 3 будут развернуты медпункты для выборочного забора анализов на коронавирус и вручения уведомлений о самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что все въезжающие в регион медики, вне зависимости от места их проживания, должны в обязательном порядке направляться в обсервацию.

Кроме того, в регионе на пропускных постах будет организовано дежурство автобусов для доставки всех медработников на карантин и прохождения проверки.

По последним данным в Тульской области коронавирусом заразились 1 135 человек.

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